Белорусские кондитеры планируют выходить на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии

Доля отечественных сладостей на внутреннем рынке Белоруссии превысила 64%. За первое полугодие 2026 года предприятия кондитерской отрасли реализовали 32,2 тысячи тонн продукции, что составило 105,1% от уровня предыдущего периода.
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