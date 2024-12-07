Уехавшая из России дочь Максима Виторгана пошла работать в кафе

Наследница известной актерской семьи ранее играла в РАМТе. Внучка знаменитого артиста Эммануила Виторгана и дочь актера Максима Виторгана, 28-летняя Полина, уехавшая из России в Израиль, работает баристой в одной из местных кофеен.
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