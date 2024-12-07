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РОСБАЛТ

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  • Алекс Сэм
    Ближе чем на 200 м к Российской границе пускай лучше не приближаются. ВсеБлиже чем на 200 ...
  • Виктор Луговой
    Двести метров? Ни о чём. Если им приспичит, то им и пятьсот метров не крюк. Смотря по умыслу.Ближе чем на 200 ...
  • Лида Орлова
    Когда же закончится эта фигня с иммигрантами , они уже достали , всю Россию заполонили , у них что своей Родины нет ,...Ближе чем на 200 ...

Уехавшая из России дочь Максима Виторгана пошла работать в кафе

Уехавшая из России дочь Максима Виторгана пошла работать в кафе

Наследница известной актерской семьи ранее играла в РАМТе. Внучка знаменитого артиста Эммануила Виторгана и дочь актера Максима Виторгана, 28-летняя Полина, уехавшая из России в Израиль, работает баристой в одной из местных кофеен.

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Галина Малыхина
🤣
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