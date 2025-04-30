Песков заявил, что при необходимости вся Россия встанет на свою защиту

Ни у кого не должно быть сомнений, что вся Россия при необходимости встанет на свою защиту. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.
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