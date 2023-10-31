Подписчик пожаловался на Хасбика в Генпрокуратуру за посты о евреях, блогера проверят на экстремизм (Mash)

Как сообщает телеграм-канал Mash, заявление на Хасбуллу Магомедова написал один из его подписчиков: он пожаловался на два поста блогера, в которых он призвал не сдавать квартиры евреям в Дагестане и пригрозил «превратить в пепел» гостиницу в Хасавюрте, если оттуда не выселят евреев.