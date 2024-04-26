После стрельбы в полицейского в центре Петербурга возбудили уголовное дело

Нападение произошло на Английском проспекте В Петербурге возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ 26 апреля.
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