«Порция страшилок на ночь» или несколько ужасных городских легенд, собранных со всего мира

Что может быть более интересным чтивом на ночь, чем парочка страшных историй? Наверное, каждый из нас любит пощекотать себе нервишки разными страшилками, которые не только переходят из поколения в поколение, но и заполонили интернет-пространство.
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