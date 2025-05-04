Зомби, не горюй: в РФ официально вышли новые «Ходячие мертвецы»

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выйдет в России онлайн уже 5 мая. «Известия» изучили первые две серии из восьми планируемых и убедились, что главная звезда сериала Джеффри Дин Морган по-прежнему держит зрительское внимание и готов дать бой главному сезонному конкуренту — Элли из второго сезона «Одни из нас» Крейга Мэйзина и Нила Дракманна.