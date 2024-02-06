Познер об интервью Карлсона с Путиным: «Зачем гадать, о чем был разговор?»

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Телеведущий Владимир Познер призвал не гадать, каким темам было посвящено возможное интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным.
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