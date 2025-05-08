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Медведев рекомендовал Европе не забывать о поражении гитлеровской Германии

Медведев рекомендовал Европе не забывать о поражении гитлеровской Германии

Заместитель председателя Совета безопасности (РФ) Дмитрий Медведев после проведенной встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером кубинских коммунистов, 8 мая предостерег Европу от повторения судьбы гитлеровской Германии.

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