Медведев рекомендовал Европе не забывать о поражении гитлеровской Германии

Заместитель председателя Совета безопасности (РФ) Дмитрий Медведев после проведенной встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером кубинских коммунистов, 8 мая предостерег Европу от повторения судьбы гитлеровской Германии.
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