Медвежий угол
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Медвежий угол

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НАТО обзывает нас дезинформаторами и саботажниками

НАТО обзывает нас дезинформаторами и саботажниками

Гений про злодейства Слушайте, ну прекратите вы наконец это безобразие.Стоило мне только отвернуться на майские, как уже НАТО рапортует, что вы проводите всякие гибридные вредноносные для альянса действия.

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Николай Кучков
Необходимо погасить главных натовцев-мелкобританию и штатовских шавок...
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