Гений про злодейства Слушайте, ну прекратите вы наконец это безобразие.Стоило мне только отвернуться на майские, как уже НАТО рапортует, что вы проводите всякие гибридные вредноносные для альянса действия.
НАТО обзывает нас дезинформаторами и саботажниками
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Николай Кучков
Необходимо погасить главных натовцев-мелкобританию и штатовских шавок...
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4 час.
TF
Tatyana Fedotova
Танки с миром? Что у этой дуры набитой говном с головой? Поменялась голова местами с попой?
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3 час.
Гусаров Игорь
Где ж таких дипломатов берут? По объявлению что-ли.
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1 час.
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