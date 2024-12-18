Московский делюкс: 30 лет истории

Эксперты рассказали, как эволюционировало понятие роскоши в сфере недвижимости и каким сегодня должно быть жилье высокого классаЭлитные жилые комплексы стали появляться в Москве в 90-х годах прошлого века.
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