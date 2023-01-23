ВС РФ закрепляются на отбитых у ВС Украины позициях западнее линии Сватово-Кременная в ЛНР

Российские войска продолжают закрепляться на отбитых у армии ВС Украины позициях западнее от линии Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на Telegram-канал "Старше Эдды".
Российские войска продолжают закрепляться на отбитых у армии ВС Украины позициях западнее от линии Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на Telegram-канал "Старше Эдды".
Свежие комментарии