Жители новосибирского посёлка Светлый жалуются на отсутствие дороги к школе

По словам местных жителей, дети и родители вынуждены идти или ехать по грязи, чтобы попасть в школу.Жители поселка Светлый в Новосибирской области просят власти обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг их школы.
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