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Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024

Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024

3 августа в Нижнем Новгороде прошли соревнования по триатлону IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024.  Участники соревновались на следующих дистанциях: «полужелезная» (113 км) – 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега; OLYMPIC (51,5 км) – 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

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