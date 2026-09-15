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Царьград

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МЧС зафиксировало подтопления 171 участка в ЕАО из-за разлива рек

МЧС зафиксировало подтопления 171 участка в ЕАО из-за разлива рек

МЧС сообщает о подтоплениях 167 дачных и четырёх приусадебных участков в Еврейской автономной области из-за разлива Амура и других рек.

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