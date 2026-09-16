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Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс на Международном фестивале молодежи представил новый дорожный знак для парковки многодетных семей.

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