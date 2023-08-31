В СК опровергли задержание главы Лодейнопольского района

Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Ленобласти заявили, что глава администрации Лодейнопольского района Илья Дмитренко не задержан по уголовному делу о мошенничестве.