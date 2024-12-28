Пулково в субботу не отпускает 10 самолетов. Включая рейсы в Казань, где из-за БПЛА введены ограничения.
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Пулково в субботу не отпускает 10 самолетов. Включая рейсы в Казань, где из-за БПЛА введены ограничения.