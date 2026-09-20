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Домашние обязанности детей: как не превратить помощь в наказание

Домашние обязанности детей: как не превратить помощь в наказание

Когда заходит разговор о детях и домашних делах, многие сразу представляют себе идеальную картинку: ребёнок с удовольствием расставляет игрушки по местам, вытирает пыль и гордо несёт маме вымытую тарелку.

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