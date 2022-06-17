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Праздник солнечного детства.

Праздник солнечного детства.

Что такое лето?Это много света, Это поле, это лес, Это тысячи чудес.15 июня в городской библиотеке №16 для ребят из школьного лагеря ГУО ´Средняя школа №16 г.

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