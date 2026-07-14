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Белгородской области укрепляют экстренную помощь: Кириенко проверил новые возможности медицины региона

Белгородской области укрепляют экстренную помощь: Кириенко проверил новые возможности медицины региона

БЕЛГОРОД, 14 июля, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с представителями Минздрава России и руководством Белгородской области посетил детскую областную клиническую больницу.

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