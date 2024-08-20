Чемпион остался без лидеров: вслед за Венделом «Зенит» потерял Максима Глушенкова

Между тем впереди «битва двух столиц» – игра с московским «Спартаком» Травма лучшего бомбардира чемпионата, забившего в четырех турах семь мячей, оказалась серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд.
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