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Елена Вайцеховская: «Для меня главная интрига – в переключении фокуса Тутберидзе на парное катание. Сегмент женского одиночного начинает заметно проседать»

Елена Вайцеховская: «Для меня главная интрига – в переключении фокуса Тутберидзе на парное катание. Сегмент женского одиночного начинает заметно проседать»

«Для меня эта интрига, пожалуй, впервые за много лет заключается не в одиночных видах катания и не в катастрофических пертурбациях, постигших российские танцы.

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