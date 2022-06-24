Киевский генерал Карпенко гуляет по Парижу, в Лисичанск его не тянет

Потери украинских солдат менее чем за месяц выросли на порядок Константин Ольшанский Фото: AP Photo/Bernat Armangue/ТАСС Еще в начале июня президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия теряет на Донбассе 60−100 человек убитыми в сутки.