Страна и люди

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Киевский генерал Карпенко гуляет по Парижу, в Лисичанск его не тянет

Киевский генерал Карпенко гуляет по Парижу, в Лисичанск его не тянет

Потери украинских солдат менее чем за месяц выросли на порядок Константин Ольшанский Фото: AP Photo/Bernat Armangue/ТАСС Еще в начале июня президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия теряет на Донбассе 60−100 человек убитыми в сутки.

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