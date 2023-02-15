Бронни Джеймс попал в число участников престижного матча Nike Hoop Summit

Бронни Джеймс, сын лидера НБА по количеству набранных очков Леброна Джеймса, оказался одним из 26 игроков, которых включили в состав сборной США для участия в Nike Hoop Summit в этом году.
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