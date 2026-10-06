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Why Chesapeake Shores Star Jesse Metcalfe Left The Hallmark Series

Why Chesapeake Shores Star Jesse Metcalfe Left The Hallmark Series

Jesse Metcalfe's exit from Chesapeake Shores left fans heartbroken, but the Hallmark star had several personal reasons for walking away from the show.

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