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Царьград

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Губернатор Воронежской области объявил угрозу атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области объявил угрозу атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уже наготове, и призвал жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.

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