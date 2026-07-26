Губернатор Воронежской области объявил угрозу атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уже наготове, и призвал жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
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