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Парламентская газета

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МИД: Киев открыто поддерживает террористов в Африке

МИД: Киев открыто поддерживает террористов в Африке

Киев открыто поддерживает террористов в Африке, Россия будет бороться с этой практикой. Об этом 9 ноября заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно на первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, передает ТАСС.

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