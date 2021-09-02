Китай строит дом для диких животных

Недавняя миграция азиатских слонов в китайской провинции Юньнань привлекла международное внимание. В последние несколько лет многочисленные эпизоды, связанные с защитой животных в Китае, позволили миру узнать результаты работы КНР в этой области.
Недавняя миграция азиатских слонов в китайской провинции Юньнань привлекла международное внимание. В последние несколько лет многочисленные эпизоды, связанные с защитой животных в Китае, позволили миру узнать результаты работы КНР в этой области.
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