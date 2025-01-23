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Крымское информационное агентство

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Главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили в связи с утратой доверия

Главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили в связи с утратой доверия

Фото: Наталья СомоваПо результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры судом на предприятие возложена обязанность уволить главного бухгалтера Крымской железной дороги за совершение коррупционного правонарушения.

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