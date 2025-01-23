Главного бухгалтера Крымской железной дороги уволили в связи с утратой доверия

Фото: Наталья СомоваПо результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры судом на предприятие возложена обязанность уволить главного бухгалтера Крымской железной дороги за совершение коррупционного правонарушения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии