Трамп позвонил Путину. Разговор был не финальным - WР

Вопреки заявлениям бульварной прессы... "Появившаяся в СМИ информация о телефонном разговоре Путина и Трампа не соответствует действительности", - заявил Дмитрий Песков.

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Путин считает, что нужно подождать момента, когда Трамп выступит с первыми публичными заявлениями, начнет формировать собственную команду, а только потом начинать какие-то созвоны и попытки общения.