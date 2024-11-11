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Трамп позвонил Путину. Разговор был не финальным - WР

Трамп позвонил Путину. Разговор был не финальным - WР

ФОТО: Kremlin Pool/Globallookpress Избранный президент США Дональд Трамп позвонил русскому лидеру Владимиру Путину.

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Комментарии
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Владимир Иванов
А Песков сказал,что это вранье!.Бред журналюги!!
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3 час.
Sobering
Вопреки заявлениям бульварной прессы...   &quot;Появившаяся в СМИ информация о телефонном разговоре Путина и Трампа не соответствует действительности&quot;, - заявил Дмитрий Песков.
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2 час.
S
Sobering
Путин считает, что нужно подождать момента, когда Трамп выступит с первыми публичными заявлениями, начнет формировать собственную команду, а только потом начинать какие-то созвоны и попытки общения.
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2 час.

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