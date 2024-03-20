Европа закупает российский СПГ рекордными объемами Франция в январе купила у России сжиженный природный газ (СПГ) на €293 млн.
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Европа закупает российский СПГ рекордными объемами Франция в январе купила у России сжиженный природный газ (СПГ) на €293 млн.
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