Под Туапсе на дорогу сошел сель: ночью останавливали движение по трассе

Все произошло минувшей ночью, в 22.20. Сначала силами ГИБДД движение регулировалось в реверсивном порядке, однако немногим позже трассу пришлось полностью перекрывать: работала техника для уборки селевой массы.
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