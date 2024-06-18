Память героя-офицера увековечена в Санкт-Петербургском военном институте Росгвардии

Григорий Мулин погиб при исполнении воинского долга В Санкт-Петербургском военном институте Росгвардии состоялось торжественное открытие памятника лейтенанту Григорию Мулину, погибшему при исполнении воинского долга, передает пресс-служба ведомства.
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