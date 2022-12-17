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Котопёс недели: возьми из приюта пса Грея или кошку Лемурку

Котопёс недели: возьми из приюта пса Грея или кошку Лемурку

Два обалденных питомца ждут своих хозяев в московских приютах. Мы в MAXIM уверены, что искать себе питомца в приюте и правильно, и полезно! Ведь ты не только даришь новую счастливую жизнь животному, но и сам становишься здоровее и счастливее.

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