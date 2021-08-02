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День ВДВ России

День ВДВ России

Несомненно, 2 августа в нашей стране ассоциируется с честью, силой, самоотверженностью и доблестью. Ведь в этот день свой профессиональный праздник отмечают бойцы ВДВ, которые по праву носят почетное звание элиты среди войсковых подразделений.

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