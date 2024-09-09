ВКС РФ с помощью ФАБов уничтожили резервы ВСУ, готовившиеся выдвинуться в Курскую область Российские военные продолжают операцию по уничтожению прорвавшейся в Курскую область группировки ВСУ.
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ВКС РФ с помощью ФАБов уничтожили резервы ВСУ, готовившиеся выдвинуться в Курскую область Российские военные продолжают операцию по уничтожению прорвавшейся в Курскую область группировки ВСУ.
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