Аварийный стадион снесут и построят заново в Нур-Султане

Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Нур-Султане снесут и построят заново. Это будет сделано по причине того, что в прошлом году столичный стадион был признан аварийным, сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.
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