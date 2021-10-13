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Аварийный стадион снесут и построят заново в Нур-Султане

Аварийный стадион снесут и построят заново в Нур-Султане

Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Нур-Султане снесут и построят заново. Это будет сделано по причине того, что в прошлом году столичный стадион был признан аварийным, сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

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