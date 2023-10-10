Российским военным вручили государственные награды в госпитале

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин провел личный прием с ранеными военнослужащими-участниками спецоперации и членами их семей, а также вручил государственные и ведомственные награды.
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