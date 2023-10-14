«Уступи место». Психолог рассказала, как делать замечания чужим детям

«Уступи место! Не ори! Сиди спокойно! Не махай ногами! Убери за собой!» Хорошо, если это не: «Кто же тебя так воспитал! Идиот! Молодой, постоит!» Воспитание чужого ребенка в общественном месте для многих взрослых считается нормальным.