Дмитрий Песков: «Россия научилась жить под санкциями, а для ЕС они создают большие проблемы»

Что еще сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью журналу Le Point Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу Le Point рассказал, что Украина должна вывести войска из вошедших в состав РФ регионов Новороссии и Донбасса для завершения конфликта.