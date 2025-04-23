Что еще сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью журналу Le Point Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу Le Point рассказал, что Украина должна вывести войска из вошедших в состав РФ регионов Новороссии и Донбасса для завершения конфликта.
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