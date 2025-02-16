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Достучаться до каждого. Профилактические рейды МЧС проходят в Костюковичском районе.

Достучаться до каждого. Профилактические рейды МЧС проходят в Костюковичском районе.

Фото Могилевского областного управления МЧС14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция по предотвращению пожаров в жилом секторе и гибели на них людей ´Дом без пожара´ проходит в Могилевской области.

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