Кризис в Сирии, возможно, заставит иначе отнестись к политической методологии и моделированию «И мы могли бы вести войну, против тех, кто против нас.
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Кризис в Сирии, возможно, заставит иначе отнестись к политической методологии и моделированию «И мы могли бы вести войну, против тех, кто против нас.
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