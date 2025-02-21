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Царьград

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Экс-ведущая "Вести" судится с Роскомнадзором: иск подан в Москве

Экс-ведущая "Вести" судится с Роскомнадзором: иск подан в Москве

Бывшая ведущая "Вести", Фарида Курбангалеева*, подает иск против Роскомнадзора в московский суд. Курбангалеева объявлена в международный розыск, обвиняется в пропаганде терроризма и распространении фейков о российской армии, проживает в Праге.

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