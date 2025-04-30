В Кыргызстане началось строительство ключевых объектов железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек, 29 апреля /Синьхуа/ -- В Джалал-Абадской области на юге Кыргызстана состоялось мероприятие, приуроченное к началу строительства тоннеля -- одного из ключевых элементов международной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
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