В Сахалинской области полицейские изобличили лже-госавтоинспектора

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из УМВД России по Хабаровскому краю в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина, который занимался дистанционными мошенничествами в отношении жителей Сахалинской области и других субъектов России.
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