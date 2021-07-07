В Сахалинской области полицейские изобличили лже-госавтоинспектора

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из УМВД России по Хабаровскому краю в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина, который занимался дистанционными мошенничествами в отношении жителей Сахалинской области и других субъектов России.