«– Знаете, вся моя жизнь ушла на то, чтобы убедитьсяв правоте банальных истин, – сказала мисс Палмер»Из беллетристикиВот вам еще одна банальная истина.
Теория «Поплавка» Бориса Акунина: к какой категории людей относитесь вы?
Комментарии
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Сергей Никитин
дада я достаточно часто бываю очень неприятен и потом я переживаю из за мудацкости своей есть такое
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1 д.
Элина Морозова
А я вроде не замечала. А юмор у каждого свой.
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1 д.
Майя Maja
Я, скорее всего, в 3 так и останусь в зависании ( "ну вот дура ты дура вечная")... Есть за кого волноваться, есть кого защищать, есть кого опекать и есть кому и обо мне позаботиться). И есть время успеть подумать как все сделать вовремя.
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7 час.
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