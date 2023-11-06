Теория «Поплавка» Бориса Акунина: к какой категории людей относитесь вы?

дада я достаточно часто бываю очень неприятен и потом я переживаю из за мудацкости своей есть такое

Майя Maja

Я, скорее всего, в 3 так и останусь в зависании ( "ну вот дура ты дура вечная")... Есть за кого волноваться, есть кого защищать, есть кого опекать и есть кому и обо мне позаботиться). И есть время успеть подумать как все сделать вовремя.