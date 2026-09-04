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Царьград

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Тошнота и капельницы вместо отдыха: Массовое отравление русских туристов в пятизвёздочном отеле Турции

Тошнота и капельницы вместо отдыха: Массовое отравление русских туристов в пятизвёздочном отеле Турции

Тошнота и капельницы вместо привычного отдыха: русские туристы пожаловались на проблемы со здоровьем в пятизвёздочном отеле Турции.

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