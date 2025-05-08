Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ампиратор Вселенной! … Ой, пора узбагоиться и попить водички

Ампиратор Вселенной! … Ой, пора узбагоиться и попить водички

Ибо это уже не шуточки!!))) Все так серьезно обсуждают очередное высказывание Дональд Дака Великолепного по поводу победы СпША (Соединенных пока еще Штатов Америки) во всех мировых войнах 20 века, что я уже начала придерживать крышу на плечах… Сносит!! И Лавров высказался, и Песков аккуратненько так «указал», ну а особенно Дмитрий наш Анатолич вштырил! Все-таки, когда он был 45-м, это как-то не так бросалось в глаза, а сейчас прям поперло… безостановочно, стремительно, бурливо, всепоглощающе!!! Направо! Налево! Скачок вверх, вбок, по диагонали, сразу во все стороны!! Как это? Как это?!!! Во дает!!! Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс: "Чем вы его кормите? Потицей? (словенский ореховый рулет) " – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.

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Комментарии
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Надежда
Нет, она не русская, она американская фотомодель словенского происхождения. &quot;Мелания Трамп — словенка.  Она родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Югославии (после распада страны эта территория стала частью современной Словении).&quot;
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Владислав Владислав
Наглоскунсы давно рехнулись !
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Александр Хироников
Мозги есть, но не работают.
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