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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победа Гасли в квалификации к Гран-при Италии оценивалась в 0,2% вероятности. Сыграл коэффициент 500.00

Пилот «Альпин» Пьер Гасли стал первым в квалификации к Гран-при Италии. Это первый поул в карьере его карьере.

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